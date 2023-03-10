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В Самаре росгвардейцы стали призерами турнира «Динамо»

10 марта 2023 11:36
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В Самаре росгвардейцы стали призерами турнира «Динамо»

Сборная Управления Росгвардии по Самарской области по волейболу приняла участие в чемпионате Самарской региональной организации «Динамо». Состязания проводились в преддверие 100-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества, которое будет отмечаться в апреле. Несмотря на активное противостояние со стороны соперников, росгвардейцам удалось войти в число призеров. В упорной борьбе, которая развернулась в финале турнира, представители регионального управления Росгвардии стали серебряными призерами соревнований.

- Сборная продемонстрировала высочайший уровень командной игры и филигранную технику. Мы прекрасно понимаем, что нам есть к чему стремиться. Вместе с тем, мы уверены, что на большом спортивном празднике, посвященном вековому юбилею «Динамо», который состоится через месяц, наша команда выступит достойно, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

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