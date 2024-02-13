В Самаре росгвардейцы стали призерами лыжного турнира «Динамо»

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В областной столице прошел чемпионат Самарской региональной организации «Динамо» по лыжным гонкам среди сотрудников правоохранительных органов. Участие в нем приняли и представители Управления Росгвардии по Самарской области.

Сборная Росгвардии в упорной борьбе стала бронзовым призером состязаний.

Росгвардейцы отличились и в личном зачете. Сотрудник одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области стал призером лыжного турнира. Бронзовую медаль представитель Росгвардии завоевал в состязаниях среди мужчин в возрасте до 30 лет.

«Лыжи развивают выносливость и координацию движений, что важно для сотрудников Росгвардии. Во время катания на лыжах работают все группы мышц, что положительно сказывается на физической готовности росгвардейцев. Стать призерами Динамовского турнира – это всегда престижно. Уверен, что и в следующем году наши спортсмены покажут высокие результаты», - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.