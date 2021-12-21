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В Самаре росгвардеец стал победителем Кубка Европы по пауэрлифтингу

21 декабря 2021 11:04
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В Самаре росгвардеец стал победителем Кубка Европы по пауэрлифтингу

В рамках состязаний по пауэрлифтингу, которые состоялись в Самарской области был разыгран Кубок Европы по силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, Кубок Восточной Европы по жимовому двоеборью, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР/WSF/ФЖД, а также Всероссийский мастерский турнир по пауэрспорту СПР.

В состязаниях принял участие сотрудник одного из подразделений Управления Росгвардии по Самарской области.

В весовой категории до 67.5 кг он успешно выступил в жиме штанги лёжа, заняв 1 место в своей категории, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта. 

Теги: Росгвардия

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