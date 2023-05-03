В Самаре прошло закрытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД

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На стадионе «Волга» в Самаре состоялись финальные игры и торжественная церемония награждения юных победителей детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие проводится по инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области с 2002 года. Бессменным идейным вдохновителем и директором футбольного турнира является представитель Общественного совета, ветеран МВД Евгений Легостаев.

На протяжении нескольких дней 10 команд со всей Самарской области сражались за выход в финал и победу в турнире. К участию в турнире были приглашены совсем юные спортсмены – 11 и 12-ти летние футболисты

Ежегодно ребята показывают свое мастерство, недетское упорство в спортивной борьбе на футбольном поле и красивую игру. За все время организации соревнований в турнирах приняли участие порядка 4 500 юных спортсменов из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.

По итогам соревнований победителями стали команды из Самары:

1 место ФК «Крылья Советов-1»

2 место ФК «Крылья Советов-2»

3 место ФК «Крылья Советов — Смена».

В церемонии закрытия турнира принял участие начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Баев. От имени руководства Главка полковник полиции выразил юным спортсменам огромную благодарность за волю к победе, спортивный азарт и красивую, командную игру. Дмитрий Баев пожелал футболистам новых побед и спортивных достижений.

Затем организаторы и почетные гости турнира поздравили ребят, наградили их кубками, медалями и ценными призами.