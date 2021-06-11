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В Риме сегодня состоится официальное открытие чемпионата Европы по футболу

11 июня 2021 09:10
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В Риме сегодня состоится официальное открытие чемпионата Европы по футболу

В Риме сегодня состоится официальное открытие чемпионата Европы по футболу. В этот день встретятся сборные Турции и Италии.

Матч участников группы А пройдёт на стадионе "Олимпико". Его началу будет предшествовать виртуальное шоу с участием нидерландского диджея Мартина Гаррикса и музыкантов ирландской группы U2.

Чемпионат должен был пройти летом прошлого года, однако был перенесён на следующий год из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории турнира его матчи примет столь большое число городов – 11. Эта акция связана с 60-летним юбилеем первого чемпионата Европы, который прошёл в 1960 году. Всего в турнире примут участие 24 сборные, разделённые на шесть групп.

Сборная России, которая обеспечила себе участие в Евро-2020 в октябре 2019 года, сыграет в группе B. Соперниками подопечных Станислава Черчесова станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии. Первый матч на турнире россияне проведут 12 июня против бельгийцев. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22 часа. Она будет показана в прямом эфире на телеканале "Россия".

Санкт-Петербург примет и еще один матч сборной России – против Финляндии. Он пройдет 16 июня. С Данией российская команда встретится 21 июня в Копенгагене, передает Радио Маяк.

Теги: Европа футбол чемпионат

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