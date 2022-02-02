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В Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры.

В составе делегации Российской Федерации от Приволжского федерального округа честь страны будут защищать 41 спортсмен и 9 спортсменов вошли в резервный состав.

Поддержка болельщиков - одна из важнейших составляющих победы! Проект «Олимп Приволжья» - серия видео об олимпийцах Приволжского федерального округа. Болеем вместе за наших спортсменов!

Первый ролик – из села Камышла Самарской области от земляков Эдуарда Латыпова. Именно там он постигал основы лыжного мастерства. Вперед, «Камышлинская ракета»!