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В Москве состоялся первый этап Кубка России по пляжному теннису

21 марта 2023 15:17
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На счету спортсменов Самарской области золотые и серебряные награды.

В турнире приняли участие сильнейшие пляжники страны, которые по олимпийской системе разыграли медали в парном и смешанном парном разрядах.

На счету спортсменов Самарской области золотые и серебряные награды.

Павлов Дмитрий (Тольятти)/Ионин Максим (Москва)(парный разряд) - золоьо;
Кудинова Елизавета (Самара)/Семенова Анастасия (Рыбинск)(парный разряд);
Кудинова Елизавета (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти);
Гурьев Николай (Тольятти)/Бурмакин Никита (Санкт-Петербург)(парный разряд) - серебро;
Климчук Ангелина (Тольятти)/Ткаченко Елизавета (Тольятти).

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Тольятти

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