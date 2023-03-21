В Москве состоялся первый этап Кубка России по пляжному теннису

В турнире приняли участие сильнейшие пляжники страны, которые по олимпийской системе разыграли медали в парном и смешанном парном разрядах.
На счету спортсменов Самарской области золотые и серебряные награды.
Павлов Дмитрий (Тольятти)/Ионин Максим (Москва)(парный разряд) - золоьо;
Кудинова Елизавета (Самара)/Семенова Анастасия (Рыбинск)(парный разряд);
Кудинова Елизавета (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти);
Гурьев Николай (Тольятти)/Бурмакин Никита (Санкт-Петербург)(парный разряд) - серебро;
Климчук Ангелина (Тольятти)/Ткаченко Елизавета (Тольятти).
Фото: минспорта СО