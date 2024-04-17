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В этом году исполнится 40 лет с момента проведения в нашем регионе необычного футбольного матча - на поле стадиона "Локомотив" в Куйбышеве (Самаре) сыграли сборная команда спортивных журналистов и сборная театра "Ленком" - команда "Авось" со знаменитыми артистами в составе.



На поле выходили Александр Абдулов и Евгений Леонов, на скамейке запасных их поддерживали Олег Янковский, Николай Караченцов, Татьяна Пельтцер и другие. На трибунах "Локомотива" собралось около 20 тысяч зрителей.



В настоящее время самарская студия кинохроники готовит выпуск фильма к 40-летию этой игры, собирает комментарии. Своим мнением о важности бережного отношения к истории поделилась и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.