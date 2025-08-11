в День физкультурника на самарской набережной прошёл спортивный фестиваль "Выбор сильных"

Победители есть, проигравших - нет. Фестиваль единоборств «Выбор сильных» объединил на одном борцовском ковре разные стили и направления. На самарской набережной собрались маститые и юные спортсмены, тренеры и искренние любители борьбы. В программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион, дзюдо и самбо. Такое стоит увидеть!

Начинающие борцы и признанные мастера продемонстрировали искусство поединка.

Победителей фестиваля наградили Аюб Гуданатов - заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по грэпплингу; участник СВО Рамис Терегулов - заслуженный мастер спорта России, Чемпион России, Европы и мира по панкратиону, призер чемпионата Европы по самбо, дважды кавалер "Ордена мужества и президент Федерации спортивной борьбы, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин.

«Мне приятно, что на площадке фестиваля «Выбор сильных» очень много сегодня находится и зрителей, и ребят, и участников фестиваля. Я нисколько не сомневаюсь, что это сильная, здоровая Россия. За ней будущее. И на следующий год, конечно же, нам удастся еще краше, еще массивнее провести этот спортивный праздник для всех жителей нашей области, для всех жителей нашей страны», - поделился Живайкин.

На площадке фестиваля наградили не только участников поединков. Дипломами и благодарственными письмами партпроекта «Единой России» наградили тренеров -ветеранов и участников СВО: Александра Шаркова, Рамиса Терегулова, Рината Калимуллина и других. Все они - представители разных видов единоборств, но их объединяет одно - они доказали свою любовь к Родине и в тылу, и на передовой.

Дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, заслуженный мастер спорта России, чемпион России, Европы и мира по панкратиону Рамис Терегулов обратился к юным спортсменам-участникам поединков: «Я прошёл большой спортивный путь. Было много побед, но и были поражения, были травмы несовместимые со спортом. В 2009 году мне сказали, что я не смогу больше выступать. Но если есть цель, то нет преград. И, вы знаете, вы должны понимать, я говорю сейчас спортсменам, вы должны понимать, за что вы боретесь. Есть у нас страна - Россия, вы должны за неё бороться, драться, воевать и любить».

С приветственным словом к участникам и тренерам обратилась председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт», министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Огромное количество людей, которые защищали нас с оружием в руках, вернулись в мирное время и теперь продолжают работать тренерами и готовить ребят. Поэтому я хочу сказать большое спасибо координатору партпроекта «Выбор сильных» Александру Живайкину и федерации спортивной борьбы за этот праздник спорта. и родителям, которые привели своих детей в спорт. Будьте здоровы, счастливы, спортивны, занимайтесь спортом, особенно единоборствами».

Организаторы фестиваля - актив партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области и Самарская областная Федерация спортивной борьбы при поддержке реготделения "Единой России".