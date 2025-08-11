Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
В День физкультурника на самарской набережной прошёл спортивный фестиваль "Выбор сильных"

11 августа 2025 11:35
151
в День физкультурника на самарской набережной прошёл спортивный фестиваль "Выбор сильных"
Мероприятие организовано Самарской областной федерацией борьбы и активом федерального проекта партии "Единая Россия" «Выбор сильных».
 

Победители есть, проигравших - нет.  Фестиваль  единоборств «Выбор сильных» объединил на одном борцовском ковре разные стили и направления. На самарской набережной  собрались маститые и юные спортсмены, тренеры и искренние любители борьбы.  В программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион, дзюдо и самбо. Такое стоит увидеть!

Начинающие борцы и признанные мастера продемонстрировали искусство  поединка.

Победителей фестиваля наградили Аюб Гуданатов -  заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по грэпплингу;  участник СВО Рамис Терегулов  - заслуженный мастер спорта России, Чемпион России, Европы и мира по панкратиону, призер чемпионата Европы по самбо, дважды кавалер "Ордена мужества и президент Федерации спортивной борьбы, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин.

«Мне приятно, что на  площадке фестиваля «Выбор сильных» очень много сегодня находится и зрителей, и ребят, и участников фестиваля.  Я нисколько не сомневаюсь, что это сильная, здоровая Россия. За ней будущее.  И на следующий год, конечно же, нам удастся еще краше, еще массивнее провести этот спортивный праздник для всех жителей нашей области, для всех жителей нашей страны», - поделился Живайкин.

На площадке фестиваля наградили не только участников поединков. Дипломами и благодарственными письмами партпроекта «Единой России» наградили тренеров -ветеранов и участников СВО: Александра Шаркова, Рамиса Терегулова, Рината Калимуллина и других. Все они - представители разных видов единоборств, но их объединяет одно - они доказали свою любовь к Родине и в тылу, и на передовой.

Дважды кавалер  ордена Мужества, вице-президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, заслуженный мастер спорта России, чемпион России, Европы и мира по панкратиону Рамис Терегулов обратился к юным спортсменам-участникам поединков:  «Я прошёл большой спортивный путь.  Было много побед, но и были поражения, были травмы несовместимые со спортом.  В 2009 году мне сказали, что я не смогу больше выступать.  Но если есть цель, то нет преград.  И, вы знаете, вы должны понимать, я говорю сейчас спортсменам, вы должны понимать, за что вы боретесь.  Есть у нас страна -  Россия, вы должны за неё бороться, драться, воевать и любить».

С приветственным словом к участникам и тренерам обратилась председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт», министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Огромное количество людей, которые защищали нас с оружием в руках, вернулись в мирное время и теперь продолжают работать тренерами и готовить ребят.  Поэтому я хочу сказать большое спасибо координатору партпроекта «Выбор сильных» Александру Живайкину и федерации спортивной борьбы за этот праздник спорта.  и родителям, которые привели своих детей в спорт. Будьте здоровы, счастливы, спортивны, занимайтесь спортом, особенно единоборствами».   

Организаторы фестиваля - актив  партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области  и Самарская областная Федерация спортивной борьбы при поддержке реготделения "Единой России".

