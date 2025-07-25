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Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
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В августе в губернии пройдут массовые забеги

25 июля 2025 16:49
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Жителей и гостей Самарской области приглашают стать участниками увлекательных стартов лета 2025 года.

Жителей и гостей Самарской области приглашают стать участниками увлекательных стартов лета 2025 года.

 Благотворительный забег «Достигая цели!»

 3 августа, 9:00
 Самара, пл. Куйбышева

Забег проходит в честь Дня железнодорожника. Мероприятие открыто для участия как сотрудников железнодорожной отрасли, так и для всех желающих поддержать благотворительный фонд реабилитации детей «Доверие».

 Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/BLAGOTVORITELNYYZA..

 Bombbar Fest в Тольятти в День физкультурника

 9 августа, 8:45
 Тольятти, набережная Автозаводского района

В Тольятти пройдет масштабный летний фестиваль, объединяющий спорт, здоровое питание и яркие эмоции.

 Регистрация: https://reg.russiarunning.com/event/ZabegBombbarFest2..

 Ночной забег «Огни Самары» в рамках Дня физкультурника

 9 августа, 19:00
 Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА

Около двух тысяч участников смогут насладиться атмосферой вечернего города, засветив улицы яркими огоньками.

 Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/NOChNOYZABEGOGNISA..

 Самарский международный марафон

 17 августа, 7:45
 Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА

Главный беговой старт этого лета, организованный финалистом всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» - серией Volgaman. Трассы проходят по живописным местам старого города.

 Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunar..

 Регистрируйтесь и участвуйте - получайте новые эмоции и достижения! 

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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