В августе в губернии пройдут массовые забеги

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Жителей и гостей Самарской области приглашают стать участниками увлекательных стартов лета 2025 года.



Благотворительный забег «Достигая цели!»



3 августа, 9:00

Самара, пл. Куйбышева



Забег проходит в честь Дня железнодорожника. Мероприятие открыто для участия как сотрудников железнодорожной отрасли, так и для всех желающих поддержать благотворительный фонд реабилитации детей «Доверие».



Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/BLAGOTVORITELNYYZA..



Bombbar Fest в Тольятти в День физкультурника



9 августа, 8:45

Тольятти, набережная Автозаводского района



В Тольятти пройдет масштабный летний фестиваль, объединяющий спорт, здоровое питание и яркие эмоции.



Регистрация: https://reg.russiarunning.com/event/ZabegBombbarFest2..



Ночной забег «Огни Самары» в рамках Дня физкультурника



9 августа, 19:00

Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА



Около двух тысяч участников смогут насладиться атмосферой вечернего города, засветив улицы яркими огоньками.



Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/NOChNOYZABEGOGNISA..



Самарский международный марафон



17 августа, 7:45

Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА



Главный беговой старт этого лета, организованный финалистом всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» - серией Volgaman. Трассы проходят по живописным местам старого города.



Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunar..



Регистрируйтесь и участвуйте - получайте новые эмоции и достижения!

Фото: минспорта СО