В августе в губернии пройдут массовые забеги

Жителей и гостей Самарской области приглашают стать участниками увлекательных стартов лета 2025 года.
Благотворительный забег «Достигая цели!»
3 августа, 9:00
Самара, пл. Куйбышева
Забег проходит в честь Дня железнодорожника. Мероприятие открыто для участия как сотрудников железнодорожной отрасли, так и для всех желающих поддержать благотворительный фонд реабилитации детей «Доверие».
Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/BLAGOTVORITELNYYZA..
Bombbar Fest в Тольятти в День физкультурника
9 августа, 8:45
Тольятти, набережная Автозаводского района
В Тольятти пройдет масштабный летний фестиваль, объединяющий спорт, здоровое питание и яркие эмоции.
Регистрация: https://reg.russiarunning.com/event/ZabegBombbarFest2..
Ночной забег «Огни Самары» в рамках Дня физкультурника
9 августа, 19:00
Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА
Около двух тысяч участников смогут насладиться атмосферой вечернего города, засветив улицы яркими огоньками.
Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/NOChNOYZABEGOGNISA..
Самарский международный марафон
17 августа, 7:45
Самара, набережная Волги у бассейна ЦСКА
Главный беговой старт этого лета, организованный финалистом всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» - серией Volgaman. Трассы проходят по живописным местам старого города.
Регистрация: http://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunar..
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Фото: минспорта СО