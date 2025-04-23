Участники Эстафеты Победы откроют 9-й региональный турнир по футболу «Кубок Героев- пограничников»

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Участники Эстафеты Победы вдоль государственных границ стран СНГ 26 апреля 2025 года откроют 9-й региональный турнир по футболу (мальчики 2014-2015 г.р.) «Кубок Героев-пограничников».

Эстафета Победы организована Главным Пограничным управлением ФСБ РФ совместно с командованием Пограничных управлений стран СНГ (Союза Независимых Государств), посвящена 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Турнир посвящен памяти пограничников, погибших в Великой Отечественной войне, в локальных войнах и в ходе проведения Специальной Военной Операции. Общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области» (далее - Организация) за период 2020-2025 гг. выявлено не менее 1200 погибших в годы Великой Отечественной войны пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, в ходе проведения СВО погибли 14 членов Организации, трое пограничников числятся пропавшими без вести.

Турнир проводится Организацией при поддержке Правительства Самарской области. Генеральный спонсор Турнира ООО «PNM TRASSETRS».

В турнире примут участие 8 детских футбольных команд из 8 муниципальных образований Самарской области, общая численность участников турнира 120 детей (формат 8+1). Общее количество участников и гостей турнира составит не менее 300 человек.

Адрес проведения турнира: стадион «Нефтяник» г. Самара, ул. Стадионная, 1А.

Регламент проведения т урнира:

26.04.2025 г. - открытие турнира участниками Эстафеты Победы – в 09.30;

Начало игр - в 10.00;

27.04.2025 г. – финальные игры за 1, 2, 3 места с 10.00 –12.00;

12.15 – закрытие турнира, награждение победителей и участников соревнований.