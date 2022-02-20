Треть медалей на Олимпиаде для страны завоевали росгвардейцы

155

Зимние Олимпийские игры в Пекине принесли сборной России 32 медали, 9 из которых (4 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых) - на счету спортсменов из Росгвардии. 4 из 6 медалей высшей пробы, а также первую золотую медаль для национальной сборной завоевали росгвардейцы. Военнослужащие Росгвардии также удостоены чести нести флаг Олимпийского комитета России на церемониях открытия и закрытия Олимпиады.



Трехкратному олимпийскому чемпиону в Пекине и шестикратному призеру Олимпийских игр капитану Александру Большунову, как самому титулованному спортсмену российской сборной, предоставлено почетное право нести флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия зимней Олимпиады-2022. Высокой чести удостоена и офицер Росгвардии старший лейтенант Ольга Фаткулина. Представительница ведомства несла олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Офицер Росгвардии капитан Александр Большунов стал лучшим в соревнованиях по скиатлону и принес для сборной первую награду высшей пробы. Росгвардеец капитан Денис Спицов на этом состязании завоевал «серебро».

Самое успешное выступление на Олимпийских играх у лыжников Росгвардии. Так, капитан Александр Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. На счету капитана Дениса Спицова «золото» и «серебро» Олимпиады, а у майора Сергея Устюгова одна золотая медаль.

После победы в скиатлоне Александр Большунов завоевал «серебро» в лыжных гонках на дистанции 15 км. Затем команда сборной России, в состав которой вошли военнослужащие Росгвардии Сергей Устюгов, Александр Большунов и Денис Спицов выиграла эстафету 4х10. Кроме того, Александр Большунов вместе с лыжником Александром Терентьевым замкнули тройку призеров в мужском командном спринте классическим стилем. А завершились лыжные гонки среди мужчин 28,4-километровым масс-стартом, где волевую победу и звание «короля лыж» среди болельщиков завоевал капитан Александр Большунов.

В лыжных гонках отличились и спортсменки Росгвардии. Первое место в женской лыжной эстафете на XXIV Зимних Олимпийских играх заняли капитан Татьяна Сорина и младший сержант Вероника Степанова. Стоит отметить, что Вероника Степанова на завершающем этапе эстафеты уступала лидерство немецкой спортсменке, но по ходу дистанции смогла не просто навязать борьбу, но и вырваться вперед и завоевать золото Олимпийских игр.

В шорт-треке на дистанции 1500 метров капитан Семен Елистратов проявил чемпионский характер и стал бронзовым призером. А фристайлист из Росгвардии прапорщик Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе Олимпийских игр.

В составе олимпийской сборной России на Играх в Пекине военнослужащие Росгвардии боролись за награды в различных дисциплинах в 7 видах спорта: лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс), керлинг и скелетон. По итогам выступлений, завоевав 9 медалей, чемпионами и призерами стали 7 представителей ведомства.

На протяжении Олимпиады-2022 в Пекине Росгвардия проводила в социальных сетях акцию «За наших держим кулаки», в рамках которой военнослужащие, сотрудники ведомства и члены их семей из разных регионов страны записали ролики-приветствия в поддержку олимпийцев.