Тольяттинский пловец Георгий Злотников - рекордсмен мира

Об этом сообщает Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.



"Сегодня утром пришли радостные новости из Румынии, где проходит первенство мира по плаванию среди спортсменов 14-18 лет.



Георгий Злотников в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем занял первое место и установил новый мировой рекорд (юниорский) – 3 минуты 15,38 секунды!



От всей души поздравляю Георгия, воспитанника СШОР №10 «Олимп» Тольятти, его товарищей по команде и тренера чемпиона Аллу Ивановну Журавлеву", - написал губернатор.



Георгий слева на фото/телеграм-канал Вячеслава Федорищева