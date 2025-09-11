Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения

Спортивный праздник для болельщиков пройдет перед домашним матчем «Крыльев Советов» в День города Самары

11 сентября 2025 10:15
Спортивный праздник для болельщиков пройдет перед домашним матчем «Крыльев Советов» в День города Самара

14 сентября, в День города, с 13:30 до 17:30 на фанзоне стадиона «Солидарность Самара Арена» болельщиков ждет спортивный праздник и активности. 

 В этот день футбольный клуб «Крылья Советов» встретится на домашней арене с командой «Сочи».

Вход на стадион, в том числе на спортивный праздник будет осуществляться по картам болельщика (gosuslugi.ru/fancard). Оформить их можно будет в мобильном пункте МФЦ при входе на стадион.

 Отметим, что для удобства болельщиков с 13:30 до 18:00 будет усилена работа общественного транспорта, курсирующего в районе стадиона. Подробнее

Теги: Крылья Советов Футбол

26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос
05 сентября 2025, 12:25
26 футболистов, игравших за "Крылья Советов", вызвали на допрос
Допросы связаны с расследованием в отношении агента Павла Андреева.
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
01 сентября 2025, 11:57
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
Защитник «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от переезда в Самару.
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
27 августа 2025, 11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".
В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
