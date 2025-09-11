Спортивный праздник для болельщиков пройдет перед домашним матчем «Крыльев Советов» в День города Самары

172

14 сентября, в День города, с 13:30 до 17:30 на фанзоне стадиона «Солидарность Самара Арена» болельщиков ждет спортивный праздник и активности.

В этот день футбольный клуб «Крылья Советов» встретится на домашней арене с командой «Сочи».

Вход на стадион, в том числе на спортивный праздник будет осуществляться по картам болельщика (gosuslugi.ru/fancard). Оформить их можно будет в мобильном пункте МФЦ при входе на стадион.

Отметим, что для удобства болельщиков с 13:30 до 18:00 будет усилена работа общественного транспорта, курсирующего в районе стадиона. Подробнее