Состоялся Суперфинал осеннего этапа Лиги Губернатора Самарской области "BasketNights" 3х3

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Невероятно, но факт: позади уже целых два этапа Лиги Губернатора Самарской области "BasketNights" 3х3! Решающие игры осеннего этапа состоялись 24 ноября в Самаре в "МТЛ Арене" - и едва не затянулись до наступления 25 ноября.

Всего в осеннем этапе сыграли более 50 команд из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и Чапаевска. В этот вечер в игре были лучшие мужские и женские команды. Система Суперфинала у них различалась. Девушки играли в круг и здесь беспроигрышный результат выдал Aerospace (Мария Семенова, Анна Цейлер, Кристина Сорокина, Анна Владимирова). Серебро - у Danger, бронза досталась "Пороховницам".

А вот в мужской сетке Суперфинала выиграть все свои матчи не удалось никому. Однако триумфатор остался тем же, что и в летнем этапе: команда "Пес его знает" (Влад Чесноков, Александр Пушкин, Алексей Сорокин, Даниил Захаревич). Да, случилось поражение от "Firewood" в группе, но в плей-офф ошибок уже не было, в том числе и в финале против "Огонька" - 18:9. Третье место - у "Авангарда".

Победителей и призеров осеннего этапа приехал поздравить Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я очень рад, что проект состоялся, - сказал Азаров. - Уверен, что турнир, стартовавший в этом году, будет только набирать обороты. Сегодня была борьба достойных соперников. В баскетболе 3х3, уличном баскетболе больше страсти и непредсказуемости. Благодарю участников лиги за активность, приверженность спорту, баскетболу. Задумывая турнир вместе с Федерацией баскетбола Самарской области, мы хотели сделать его модным. Уверен, эта лига станет настоящим фестивалем уличного спорта!



Сильнейшие команды осеннего этапа получили призы от Федерации баскетбола Самарской области, в дальнейших планах - проведение зимнего этапа Лиги Губернатора Самарской области "BasketNights" 3х3.



Президент Федерации баскетбола Самарской области, член Бюро центрального совета Союза машиностроителей России Владимир Аветисян:

- Первые матчи Лиги Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 были сыграны всего несколько месяцев назад, но сейчас мы уже не можем представить себе баскетбольную жизнь региона без этого турнира. В нём приняли участие десятки команд, сотни игроков разного статуса и уровня. Еженедельно матчи нашей ночной лиги проходили в залах Самары, а также в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани — такой баскетбольной активности прежде не было никогда!

Идея губернатора Дмитрия Азарова об организации Лиги оказалась востребована теми, кто искренне любит баскетбол и готов выходить на площадку в любое время суток.

Большую организационную поддержку наша федерация получила от Правительства Самарской области и в наших совместных планах продолжение матчей Лиги в зимнем сезоне, мы уже ведем активную подготовку к нему.

Я поздравляю сильнейшие команды осеннего этапа! Выигрывать в Лиге Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 непросто, конкуренция серьезная, тем ценнее ваш успех. Уверен, ни один игрок в Лиге не чувствует себя проигравшим, ведь летний и осенний этапы подарили всем участникам турнира не только множество ярких баскетбольных моментов, но и возможность неформального дружеского общения.

Всем спасибо за игру — и до встречи в зимнем сезоне!