Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартует ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Движение транспорта в Самаре будут ограничивать ночью на пяти перекрестках
Подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.
В ГД рассказали, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года
Посетители выставки узнают, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы. Кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой Ягой.
В Музее имени Алабина откроется выставка «Сущности. Мифология самарских народов»
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
Для 63-летнего Круза это первая премия "Оскар", ранее он четырежды номинировался на нее.
Том Круз получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе
Автономные грузовики должны уметь выполнять «манёвр минимального риска», то есть алгоритм действий, который позволяет безопасно остановиться при критическом сбое, учитывая в том числе машины, двигающиеся сзади.
Правительство России разрешило тестировать беспилотные грузовики без людей в салоне
Цель конкурса - изучение и распространение лучших практик по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.
СМИ Самарской области в числе победителей всероссийского конкурса Минспорта России
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
СМИ Самарской области в числе победителей всероссийского конкурса Минспорта России

17 ноября 2025 19:31
Цель конкурса - изучение и распространение лучших практик по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

Подведены итоги всероссийского конкурса на лучшее средство массовой информации в сфере физической культуры и массового спорта. Конкурс организован Министерством спорта России.

В числе лауреатов - СМИ Самарской области.

Лучший интернет-проект среди молодежных медиа:
 Проект «Утро с чемпионом» Молодежной редакции Самарской области

Лучшее информагентство:
 «Спорт Тольятти» 

Цель конкурса - изучение и распространение лучших практик по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. Важной темой в сюжетах и публикациях является вовлечение в занятия физической культурой и спортом ветеранов СВО и членов их семей, а также развитие адаптивного спорта.

 

