СМИ Самарской области в числе победителей всероссийского конкурса Минспорта России

142

Подведены итоги всероссийского конкурса на лучшее средство массовой информации в сфере физической культуры и массового спорта. Конкурс организован Министерством спорта России.

В числе лауреатов - СМИ Самарской области.

Лучший интернет-проект среди молодежных медиа:

Проект «Утро с чемпионом» Молодежной редакции Самарской области

Лучшее информагентство:

«Спорт Тольятти»

Цель конкурса - изучение и распространение лучших практик по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. Важной темой в сюжетах и публикациях является вовлечение в занятия физической культурой и спортом ветеранов СВО и членов их семей, а также развитие адаптивного спорта.

Фото: freepik.com