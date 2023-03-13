Сильнейшие дзюдоисты Приволжского округа Росгвардии встретятся в Тольятти

129

Чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии России по дзюдо снова пройдет на самарской земле. Сильнейшие дзюдоисты из 14 регионов Приволжья встретятся на татами спортивного комплекса «Гранит» в Тольятти. В этом году участие в соревновании примут свыше ста спортсменов из 18 команд территориальных управлений и воинских частей дислоцированных в Приволжском округе Росгвардии. Поединки будут проводиться в 7 весовых категориях.

- Дзюдо это особый вид спорта, который заслуженно пользуется популярностью среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Окружной турнир по дзюдо - значимое для нас событие. Это вторые крупные спортивные состязания, которые примет Тольятти в этом году. Не сомневаюсь, что спортсмены продемонстрируют высочайший уровень мастерства, - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко.