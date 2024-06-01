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С 1 по 10 июня во всех муниципалитетах Самарской области пройдут стартовые матчи ежегодного детского турнира "Лето с футбольным мячом".



Главные цели проекта - пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения и организация спортивных занятий для подростков во время каникул. Участниками турнира в Самарской области ежегодно становятся свыше 30 тысяч мальчиков и девочек. Поддержку турниру оказывают профессиональные футбольные клубы Самарской области: ФК «Акрон» и ПФК «Крылья Советов» Самара.



Сегодня прошло открытие и первые игры "Лета с футбольным мячом" в Самаре. Участников приветствовали заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин, заслуженные ветераны футбольного клуба "Крылья Советов" Валерьян Панфилов и Сергей Марушко и другие почетные гости.

Фото: минспорта СО