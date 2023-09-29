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Самарцы отличились на чемпионате Приволжского округа Росгвардии по плаванию

29 сентября 2023 10:48
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Самарцы отличились на чемпионате Приволжского округа Росгвардии по плаванию

В бассейне Нижегородской областной школы олимпийского резерва «Дельфин» прошли соревнования по плаванию среди военнослужащих и сотрудников Приволжского округа Росгвардии.


Мужчины соревновались на дистанции 100 метров брассом и вольным стилем. Женщины боролись за призы турнира на дистанции 50 метров также в двух стилях плавания, после была смешанная эстафета.
Старший сержант полиции Мария Агеева, которая служит в МОВО Росгвардии по г. Тольятти, стала лидером среди женщин. Она завоевала «золото» во всех дисциплинах.
В общекомандном зачете и в командной эстафете, в которой принимали участие и мужчины, и женщины, сборная Управления Росгвардии по Самарской области в бескомпромиссной борьбе завоевала «бронзу» чемпионата.

Теги: Росгвардия

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