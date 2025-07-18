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Самарцев возмутил рост цен на билеты на матчи «Крыльев Советов»

18 июля 2025 15:59
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Самарцев возмутил рост цен на билеты на матчи «Крыльев Советов»

Самарцы, поддерживающие футбольный клуб «Крылья Советов», поделились своим негодованием. По их словам, в новом сезоне Российской Премьер-лиги выросли цены на билеты и абонементы.

«Я раньше брал пропуск на все домашние матчи за 7000 рублей. Сейчас он стоит 24000. Откуда такие цены?» — поделился возмущением один из болельщиков.

На возмущения самарцев ответили представители Министерства спорта Самарской области:

«ПФК „Крылья Советов“ — самостоятельная юридическая организация. В связи с этим, вопрос ценообразования на билеты для посещения матчей с участием ПФК „Крылья Советов“ относится к компетенции клуба. Руководство и учредители ПФК „Крылья Советов“, действуя в рамках своей экономической стратегии и опираясь на рыночные показатели, самостоятельно принимают решения о стоимости посещения домашних игр клуба», — заявили чиновники.

На сайте самого клуба можно приобрести как билеты на конкретные домашние матчи, так и абонемент на весь сезон. Цены на билеты варьируются от 300 до 4000 рублей. За самый дешевый пропуск придется отдать от 4500 рублей до 87 000 рублей, пишет 63.ру.

Между тем первый матч самарцы проведут уже в эту субботу, 19 июля. На поле стадиона «Солидарность Самара Арена» они сыграют с тольяттинским «Акроном». По регламенту чемпионата эта игра будет считаться «выездной» для подопечных Магомеда Адиева. 

Теги: Крылья Советов Футбол

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