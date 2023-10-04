Самарский росгвардеец стал призером регионального чемпионата по рукопашному бою

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В тольяттинском физкультурно-спортивном комплексе «Союз» состоялся Чемпионат Самарской области по рукопашному бою. Турнир был посвящен памяти бойцов 3-й бригады специального назначения ГРУ ГШ, погибших при исполнении воинского долга. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из самых отдаленных городов и районов региона.

Рукопашный бой – это современный и быстро развивающийся вид спорта, сочетающий ударную и борцовскую технику, болевые приемы. Традиционно в чемпионате участвуют и сотрудники подразделений регионального Управления Росгвардии. Боец ОМОН «Смерч» (на транспорте) Сергей О. стал бронзовым призером состязаний в весовой категории свыше 97 килограммов и выполнил разряд кандидата в мастера спорта.

«Соревнования прошли на высоком уровне, ни одну схватку нельзя было назвать проходной, спортсмены показали отличный уровень владения рукопашным боем. Я рад, что мой коллега оказался в числе призеров турнира, это показывает высокий уровень спортивной подготовки росгвардейцев», - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.