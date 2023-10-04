Самарский росгвардеец стал призером регионального чемпионата по рукопашному бою

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
Врач рассказала, чего не следует делать при гайморите
Власти Самары потратили 3 млн рублей на салют в честь Дня города
Власти Самары потратили 3 млн рублей на салют в честь Дня города
Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»
Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»
Россиянам рассказали о Красной Книге
Россиянам рассказали о Красной Книге
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года
Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем
Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.27
0.79
EUR 104.06
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарский росгвардеец стал призером регионального чемпионата по рукопашному бою

4 октября 2023 12:34
156
Тольяттинский росгвардеец стал призером регионального чемпионата по рукопашному бою

В тольяттинском физкультурно-спортивном комплексе «Союз» состоялся Чемпионат Самарской области по рукопашному бою. Турнир был посвящен памяти бойцов 3-й бригады специального назначения ГРУ ГШ, погибших при исполнении воинского долга. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из самых отдаленных городов и районов региона.

Рукопашный бой – это современный и быстро развивающийся вид спорта, сочетающий ударную и борцовскую технику, болевые приемы. Традиционно в чемпионате участвуют и сотрудники подразделений регионального Управления Росгвардии. Боец ОМОН «Смерч» (на транспорте) Сергей О. стал бронзовым призером состязаний в весовой категории свыше 97 килограммов и выполнил разряд кандидата в мастера спорта.

«Соревнования прошли на высоком уровне, ни одну схватку нельзя было назвать проходной, спортсмены показали отличный уровень владения рукопашным боем. Я рад, что мой коллега оказался в числе призеров турнира, это показывает высокий уровень спортивной подготовки росгвардейцев», - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
02 октября 2023, 10:54
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
В Самарской области продолжается всероссийский марафон в поддержку донорского движения #ДавайВступай! Здравоохранение
385
Самарцы отличились на чемпионате Приволжского округа Росгвардии по плаванию
29 сентября 2023, 10:48
Самарцы отличились на чемпионате Приволжского округа Росгвардии по плаванию
Мужчины соревновались на дистанции 100 метров брассом и вольным стилем. Женщины боролись за призы турнира на дистанции 50 метров также в двух стилях плавани. Спорт
507
Самарские росгвардейцы в ночном клубе задержали подозреваемого в убийстве
28 сентября 2023, 09:34
Самарские росгвардейцы в ночном клубе задержали подозреваемого в убийстве
Охрана увеселительного заведения объяснила прибывшим патрульным, что в клубе находится посетитель, убивший человека. Криминал
514
В центре внимания
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023».
4 октября 2023  14:04
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023»
274
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
4 октября 2023  11:50
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
191
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
4 октября 2023  11:43
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
374
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
678
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
858
Весь список