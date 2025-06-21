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Самарский «Металлург» принял матч 13-го тура Winline Чемпионата России по футболу среди женских команд

21 июня 2025 18:49
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Самарский «Металлург» принял матч 13-го тура Winline Чемпионата России по футболу среди женских команд

В субботу, 21 июня, самарский стадион «Металлург» принял матч 13-го тура Winline Чемпионата России по футболу среди женских команд. На поле встретились «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу самарских спортсменок. Первый и единственный гол в ворота гостей на 83-й минуте встречи забила София Иванова. 

«София Иванова забила прямым ударом с углового», — пояснили организаторы соревнований.

Сейчас самарские спортсменки занимают 6 место в турнирной таблице. У них 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Это позволило команде набрать 18 очков.

Мужской же состав «Крыльев Советов» готовится к новому сезону регулярного чемпионата. Он стартует 18 июля. В первом круге самарцы «в гостях» сыграют с тольяттинским «Акроном», пишет 63.ру.

Теги: Футбол

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