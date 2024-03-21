Самарские студенты представят регион в Суперфинале Турнира ПФО 3х3

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23-24 марта 2024 года в Нижнем Новгороде (Нижегородская ярмарка, ул. Совнаркомовская 13) состоится Суперфинал Турнира Приволжского федерального округа 3х3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). В их числе – представители Самарской области.

Турнир направлен на популяризацию баскетбола 3х3 и здорового образа жизни среди молодежи и проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Для прохода в Суперфинал в отборочных соревнованиях приняли участие более 40 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. Турнир организован в три этапа: внутри учебного заведения, региональный и окружной. По итогам отборочных испытаний 28 команд юношей и девушек (112 человек) приехали в Нижний Новгород, чтобы выявить сильнейшего в Приволжском федеральном округе по баскетболу 3х3.

В муниципальном этапе турнира ПФО по баскетболу 3х3, который проходил в Самарской области с декабря 2023 года, приняли участие 68 профессиональных организаций региона и более 7 800 студентов.

В региональном этапе участвовали 13 команд юношей и 10 команд девушек. Победителями стали команда юношей Строительно-энергетического колледжа (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева и команда девушек Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа, которые теперь представят Самарскую область в окружных соревнованиях.

В рамках Суперфинала также пройдут игры и мастер-классы проекта «Тихий! баскетбол» – социальное направление РФБ по развитию инклюзивного спорта, игры сильнейших команд России по баскетболу глухих и участников турнира по баскетболу на колясках «Лига сильных людей», а также массовый турнир команд Нижегородской области (категории BOYS и GIRLS U12, U14 и U16). Амбассадор проекта известный баскетболист Федор Лихолитов проведет мастер-класс для детей с особенностями здоровья из Нижнего Новгорода.

Проект "Тихий! баскетбол" в Самарской области активно реализуется с 2022 года. Команды, составленные из спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принимают участие в любительских соревнованиях Самарской области, в том числе в Лиге губернатора и турнире Samara Open. Количество участников проекта ежегодно растет. Так, в 2023 году в Лиге губернатора участвовали 48 таких команд.

Проект "Лига сильных людей" - турнир баскетболистов-колясочников - был представлен в 2023 году на Samara Open в формате выставочных матчей. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в настоящее время в губернии при поддержке региональной федерации баскетбола и Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта идет работа по созданию такой лиги.

Почетными гостями Турнира на Нижегородской ярмарке станут заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, генеральный директор РФБ Евгений Иванов, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортклубов России Сергей Крюков, известный российский баскетболист, амбассадор и лидер программы ПАО «СИБУР» по развитию баскетбола в регионах присутствия Сергей Быков и олимпийская чемпионка, председатель правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Светлана Антипова.

Завершится баскетбольный праздник Матчем друзей и награждением победителей и призеров Турнира. Каждый участник Суперфинала получит комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию.

Вход на соревнования свободный.