Самарские росгвардейцы завоевали «серебро» на окружном чемпионате по плаванию

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В Пензе завершился чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по плаванию. Участие в нем принимали 17 команд, представляющих все субъекты, входящие в состав ПФО, а также воинские части, дислоцированные на его территории – в общей сложности порядка 70 спортсменов.

Соревнования продолжались на протяжении двух дней. В результате упорнейшей борьбы команде Управления Росгвардии по Самарской области удалось завоевать вторую ступень пьедестала в финальной эстафете – самарцы стали серебряными призерами чемпионата. При этом две золотых медали в копилку команды принесла представительница прекрасного пола, служащая во вневедомственной охране – она быстрее всех проплыла 50-метровую дистанцию вольным стилем и брассом.

Под торжественные звуки оркестра победителей наградил начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Сергей Аристов и заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Николай Рукавишников.