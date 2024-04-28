Самарские росгвардейцы стали победителями окружного чемпионата по стрельбе

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В Нижегородской области на войсковом стрельбище Дзержинского полка Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации завершился чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников и военнослужащих воинских частей, соединений и территориальных органов Приволжья.

В соревнованиях приняли участие более 130 стрелков из 19 команд. Росгвардейцы соревновались в спортивных дисциплинах из различного вида вооружения. Были выполнены упражнения в спортивной стрельбе ПБ-8, ПБ-15 из пистолета Макарова среди военнослужащих мужского и женского пола, и А-8 из АК среди мужчин.

По итогам состязаний в скоростной стрельбе и стрельбе на точность среди сборных команд победителями стали военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области, на втором месте стрелки регионального управления по Республике Татарстан, а замкнули тройку лидеров росгвардейцы из Республики Мордовия.

«Сотрудникам и военнослужащим Росгвардии необходимо владеть навыками точной стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия при выполнении служебно-боевых задач. Первое место – это показатель долгих и упорных тренировок. Уверен, что представители нашего управления достойно представят Приволжский округ на всероссийском чемпионате Росгвардии», - поздравил самарских росгвардейцев начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.