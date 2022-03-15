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С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске пройдут зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В преддверии игр самарские параспортсмены поддержали российскую сборную.



«Желаем вам не терять силу духа. Вы пример для каждого из нас. Самарская область с вами!», – говорится в видеообращении.



В рамках игр пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею, предусмотренные программой Паралимпийских зимних игр в Пекине. Участниками станут спортсмены, вошедшие в состав сборной России на Паралимпиаду-2022, а также атлеты из республики Беларусь, Армении и Таджикистана. Всего в столицу Югры приедут около 500 человек – спортсмены, тренеры, волонтеры и гости спортивного праздника.

Фото: скриншот видео