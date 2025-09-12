Самарские «Крылья Советов» подписали в летнее трансферное окно десять новичков

171

11 сентября в России закрылось трансферное окно.

Прошлый сезон самарцы с трудом, но закончили вне зоны вылета. Команда Игоря Осинькина стала десятой с 31 очком. После отечественный специалист покинул клуб, а его место занял Магомед Адиев. В это трансферное окно волжане подписали десять новичков. Оформили полноценные переходы вратаря Никиты Кокарева, защитника Сергея Божина, полузащитников Алексея Сутормина, Джимми Марина и Михайло Баньяца.

В аренду взяли Ивана Лепского (из столичного «Динамо») и Никиту Чернова (из «Спартака»), Ильзата Ахметова (из «Зенита»), Адольфо Гайча (из ЦСКА) и Вадима Ракова (из «Локомотива»). Последний стал настоящим открытием нового сезона РПЛ.

В семи матчах чемпионата 20-летний нападающий забил пять голов и оформил два ассиста. В сентябре получил вызов в молодежную сборную и сыграл за нее против Саудовской Аравии U-23. Однако получил травму. Выбыл почти на месяц.

А Никита Кокарев стал основным голкипером «зелено-бело-синих» в Кубке. Всего защищал «рамку» самарцев в трех встречах турнира. Есть один «сухарь». Пропустил два мяча.

При этом у «Крылышек» сорвался переход защитника Габи Кики. 30-летний камерунец хотел подписать соглашение с самарцами на 2 года в статусе свободного агента, но не прошел дополнительное медобследование.

Покинули систему самарского клуба 15 футболистов. Никиту Першина, Павла Попова, Ивана Бобра и Владислава Шитова отправили в аренды в «Челябинск», «Велес», «Нефтехимик» и московское «Торпедо» из ФНЛ.

Одной из наиболее чувствительных, но необходимых потерь можно назвать переход лучшего бомбардира в российской истории «КС» Ивана Сергеева в столичное «Динамо». По данным Transfermarkt, волжанам компенсировали 3,8 млн евро или 397 млн рублей. Контракт с «бело-голубыми» рассчитан на 3 года.

Также недавно «зелено-бело-синие» попрощались со своим капитаном Александром Солдатенковым. Он, как и экс-полузащитник самарцев Роман Ежов и их бывший вратарь Иван Ломаев (оба — свободные агенты), отправился в «Сочи» к Игорю Осинькину. В этой сделке упоминается 1 млн евро (чуть меньше 100 млн рублей).

Плюс голкипер Богдан Овсянников перешел в «Оренбург», защитники Илья Гапонов и Гленн Бейл — в воронежский «Факел» и бельгийский «Антверпен», полузащитники Денис Якуба и Артем Соколов — в «Чайку». Нападающие Дмитрий Цыпченко и Леонид Герчиков оказались в хабаровском и ростовском СКА соответственно. Все до этого оставались без клуба.

С такими перестановками «Крылья Советов» провели летнее трансферное окно. Его результаты еще увидим в предстоящих матчах Премьер-лиги и Кубка, пишет Самара-МК.