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Самарская область - один из первых регионов России, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею из числа участников СВО. Одна действует в Самаре на базе клуба ЦСК ВВС, вторая – в Тольятти на базе «Лады». Активный здоровый образ жизни для героев – один из способов реабилитации и социализации.



Возможность заниматься спортом у военнослужащих появилась благодаря поддержке регионального Правительства, областного Минспорта и фонда «Защитники Отечества». Сейчас спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Туле в середине июля.

Фото: скриншот видео СОВА