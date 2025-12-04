Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны

Российским и белорусским самбистам вернули право выступать на международных соревнованиях под своим национальным флагом и гимном. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо, пишет "Парламентская газета".

Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).

Отмечается, что Москва и Минск выразили глубокую благодарность международному сообществу самбо за доверие и поддержку.

«Судьбоносное решение Исполкома расширяет географию соревнований по самбо, укрепляет его статус на международной спортивной арене, открывая путь к дальнейшему продвижению самбо на олимпийском уровне», — отметили во Всероссийской федерации самбо.

