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Росгвардейцы приняли участие в самарском открытом юношеском турнире по дзюдо имени Героя России Евгения Золотухина

3 мая 2023 11:16
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Росгвардейцы приняли участие в самарском открытом юношеском турнире по дзюдо имени Героя России Евгения Золотухина

По традиции, ежегодный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Евгения Золотухина, является одним из главных событий самарского городского спортивного календаря Самары. В состязаниях, которые имеют статус открытых, принимают участие спортсмены из нескольких десятков спортивных клубов страны. В этом году на татами турнира вышли юноши и девушки 2011-2012 года рождения, а чемпионат теперь смело можно считать международным, так как наряду со спортсменами из российских регионов, в Самару приехали и юные дзюдоисты из Казахстана.

В церемонии открытия турнира приняли участие сотрудники, военнослужащие и ветераны Росгвардии. Музыкальное сопровождение церемонии осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова.

Росгвардейцы напомнили спортсменам о подвиге нашего земляка Евгения Золотухина, который геройски погиб, прикрыв собой командира взвода. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2001 года рядовому Золотухину Евгению Валерьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

- Будущие защитники Отечества должны не просто свято чтить подвиги, совершенные нашими героями. Современная действительность требует от настоящих патриотов нашей страны быть достойными их памяти. Пусть героический подвиг нашего земляка станет для них примером настоящей самоотверженности, - подчеркнули гости состязаний и пожелали юным спортсменам больших побед.

В рамках церемонии награждения представители Росгвардии были отмечены почетным дипломом за многолетнее и плодотворное сотрудничество при организации турнира имени Героя России Евгения Золотухина.

Теги: Росгвардия

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