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Роллеры из разных регионов страны соревновались в Самаре на «Чайке»

2 августа 2025 17:39
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Спортсмены Самарской области стали призерами всероссийских соревнований.

В Самаре на трассах спортивной школы «Чайка» проходили всероссийские соревнования по роллер-спорту и массовые соревнования «Зимой - коньки, летом - ролики».

Спортсмены Самарской области стали призерами всероссийских соревнований.

Спринт 100 м

Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)
Владислав Муранов (мужчины)

Спринт 1000 м

Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)

Спринт 500 м

Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)
Эмиль Шамсутдинов (юноши 13-14 лет)
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)
Владислав Муранов (мужчины)

Гонка на очки

Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)

Марафон 20 км

Анна Кукушкина (женщины 15+)

В соревнованиях на первенство Федерации роллер-спорта среди ребят 9-10 лет призерами стали Анна Бусарева и Злата Рябова.

 

Фото:   Maxim Kalinkin

Теги: Самара

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