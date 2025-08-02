Роллеры из разных регионов страны соревновались в Самаре на «Чайке»

84

В Самаре на трассах спортивной школы «Чайка» проходили всероссийские соревнования по роллер-спорту и массовые соревнования «Зимой - коньки, летом - ролики».

Спортсмены Самарской области стали призерами всероссийских соревнований.

Спринт 100 м

Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)

Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)

Анна Кукушкина (женщины)

Владислав Муранов (мужчины)

Спринт 1000 м

Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)

Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)

Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)

Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)

Анна Кукушкина (женщины)

Спринт 500 м

Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)

Эмиль Шамсутдинов (юноши 13-14 лет)

Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)

Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)

Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)

Анна Кукушкина (женщины)

Владислав Муранов (мужчины)

Гонка на очки

Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)

Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)

Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)

Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)

Анна Кукушкина (женщины)



Марафон 20 км

Анна Кукушкина (женщины 15+)

В соревнованиях на первенство Федерации роллер-спорта среди ребят 9-10 лет призерами стали Анна Бусарева и Злата Рябова.

Фото: Maxim Kalinkin