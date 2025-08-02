Роллеры из разных регионов страны соревновались в Самаре на «Чайке»

В Самаре на трассах спортивной школы «Чайка» проходили всероссийские соревнования по роллер-спорту и массовые соревнования «Зимой - коньки, летом - ролики».
Спортсмены Самарской области стали призерами всероссийских соревнований.
Спринт 100 м
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)
Владислав Муранов (мужчины)
Спринт 1000 м
Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)
Спринт 500 м
Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)
Эмиль Шамсутдинов (юноши 13-14 лет)
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)
Владислав Муранов (мужчины)
Гонка на очки
Екатерина Кукушкина (девушки 13-14 лет)
Анна Тимофеева (юниорки 15-16 лет)
Ольга Шнырева (юниорки 17-18 лет)
Елизавета Полукарова (юниорки 17-18 лет)
Анна Кукушкина (женщины)
Марафон 20 км
Анна Кукушкина (женщины 15+)
В соревнованиях на первенство Федерации роллер-спорта среди ребят 9-10 лет призерами стали Анна Бусарева и Злата Рябова.
Фото: Maxim Kalinkin