Роберт Тер-Абрамян объявил о своем уходе с поста генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов".

240

Об этом он написал в тг 23 июня 2025 года.

Кроме Роберта Тер-Абрамяна свой пост покинет замгендиректора ПФК Руслан Пименов. В своем заявлении гендиректор "Крыльев Советов" написал, что его взгляды разошлись с руководством клуба. Он подчеркнул, что важно признать это вовремя и дать возможность Совету директоров и председателю правления реализовать свои идеи.

Роберт Тер-Абрамян и Руслан Пименов заняли свои должности в феврале 2025 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги "Крылья Советов" заняли десятое место.

После окончания чемпионата команду покинул главный тренер Игорь Осинькин. Вместо него главным тренером команды стал Магомед Адиев, пишет СитиТраффик.