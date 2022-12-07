Полузащитник "Крыльев Советов" Коваленко выбрал сборную России

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Александр Коваленко-младший будет выступать за сборную России. Если, конечно, его продолжать приглашать в главную команду страны.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже вызывал 19-летнего полузащитника "Крыльев Советов" Александра Коваленко на товарищеские матчи. В сентябре молодой футболист дебютировал в составе российской команды в матче со сборной Киргизии. Однако этот матч не является официальным, поэтому у игрока оставалась возможность играть за другую команду.

Александр Коваленко, внук чемпиона СССР и обладателя Кубка страны в составе ереванского "Арарата" Александра Коваленко получил приглашение в сборную Армении. Мать футболиста – армянка, и у Александра была возможность сыграть за армянскую сборную. Но Александр предпочел остаться игроком российской сборной, пишет Смотрим.