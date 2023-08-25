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Подведены итоги чемпионата по военно-прикладному спорту Управления Росгвардии по Самарской области

25 августа 2023 11:55
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Подведены итоги чемпионата по военно-прикладному спорту Управления Росгвардии по Самарской области

В Самаре завершился чемпионат по военно-прикладному спорту среди сотрудников и военнослужащих управления. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: беге на 400 метров и три километра, метании гранаты на дальность, а также заплыв в полной экипировке с автоматом.

В упорной борьбе победителем  соревнований стала команда ОМОН «Утес». Второе место у сборной ОМОН «Смерч» (на транспорте). Замкнула тройку сильнейших команда сотрудников СОБР «Омега».

-Военно-прикладной спорт является важной частью подготовки росгвардейцев. Эта дисциплина помогает оттачивать навыки необходимые в повседневной деятельности бойцов. К тому же военно-прикладной спорт развивает не только физические показатели сотрудников, но их психологическую устойчивость, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта регионального Управления Росгвардии капитан Михаил Баев.

 

Теги: Росгвардия

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