Подведены итоги чемпионата по тактической стрельбе в региональном управлении Росгвардии

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В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по тактической стрельбе. В течение двух дней за звание победителей боролись пять команд из всех специальных подразделений, входящих в состав территориального управления ведомства.

Участникам необходимо было продемонстрировать навыки владения пистолетом, автоматом, пулеметом и снайперской винтовкой. Огонь велся на различные дистанции из различных положений, спецназовцам необходимо было выполнить упражнения за минимальное время. При этом за нарушения и промахи начислялись штрафные очки.

Особенностью соревнований являлось сочетание физических нагрузок с демонстрацией стрелковых навыков. Например, снайперу во время преодоления дистанции к огневой позиции необходимо было десять раз поднять гирю, перед стрельбой из положения стоя сделать десять выпрыгиваний, перед стрельбой из положения лежа – десять отжиманий. При этом все упражнения сотрудники специальных подразделений Росгвардии выполняли в средствах индивидуальной бронезащиты.

В результате лучшие результаты показала команда специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Самарской области, «серебро» завоевали бойцы ОМОН «Орлан» (г. Тольятти), «бронзовыми» призерами соревнований стали сотрудники СОБР «Омега». Кроме кубков, медалей и дипломов спецназовцам вручили ценные подарки, которые помогут еще эффективнее решать стоящие перед ними служебно-боевые задачи.