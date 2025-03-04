ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матчи против «Локомотива» и «Рубина»

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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на домашние игры 22 и 23 туров МИР РПЛ против «Локомотива» и «Рубина». Матчи пройдут на «Солидарность Самара Арене» 28 марта в 19:30 и 5 апреля в 14:00 соответственно.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте на Яндекс Афише и KASSIR.RU, и офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль». Стоимость билетов от 300 рублей.

Для посещения матчей МИР РПЛ требуется карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале «Госуслуги» оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей на сектор D115. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Продажа осуществляется только офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль».

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билета входит проход 1 сопровождающего.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".