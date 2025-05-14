ПФК «Крылья Советов» дополнительно открывает продажу билетов на матч со «Спартаком»

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ПФК «Крылья Советов» дополнительно открывает продажу билетов на 5 ярус трибун А и С на матч 29 тура МИР РПЛ против «Спартака», который пройдет 18 мая в 14:30 на «Солидарность Самара Арене».

Стоимость билетов на трибунах С от 500 рублей, на трибуну А — от 800 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте, KASSIR.RU или на Яндекс Афише, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Для посещения матча требуется Карта болельщика.

По всем вопросам, которые касаются продажи и возврата билетов, обращайтесь по телефонам +7 (846) 269-73-75 и +7 (987) 435-90-68 или e-mail: tickets@ks-samara.com, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: pxhere.com