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Первый сезон после возвращения в КХЛ хоккеисты «Лады» провели успешно

11 марта 2024 17:58
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Команда  смогла завершить регулярный сезон на 7-м месте и выйти в плей-офф.

В сезоне 2023/2024 хоккейный клуб «Лада» после долгого перерыва вернулся в Континентальную хоккейную лигу. Также при клубе появилась новая команда по следж-хоккею.

Первый сезон после возвращения в КХЛ хоккеисты «Лады» провели успешно. Осенью команда даже успела побыть лидером восточной конференции КХЛ. Зимой чуть сбавила обороты, но смогла завершить регулярный сезон на 7-м месте и выйти в плей-офф.

В серии на вылет соперником стал омский "Авангард" - один из претендентов на победу в сезоне. Одержав победу в одном из домашних матчей, уступив в другом и трижды проиграв на выезде, "Лада" закончила серию с результатом 1:4 и на этом завершила сезон 2023/2024.

- В начале сезона был сложный момент: после первых трех домашних поражений на старте ребята должны были не потерять веру в себя, веру в то, что они делали, то, что работали. И когда начались победы – тогда, конечно, все сюда прилепилось: и уверенность в себе, и вера в себя, и окрыление. Драйв пошел у ребят, хорошую волну поймали, - подвел итоги сезона главный тренер команды Олег Браташ. - Считаю, что мы очень неплохо, исходя из наших сил и возможностей, провели и серию плей-офф. Оказались готовыми к противостоянию с таким сильным соперником. Я считаю, что «Авангард» можно причислить к одним из главных претендентов на «золото», это одна из сильнейших команд у нас в лиге. Поэтому мне не стыдно за наше противостояние.

На прошлой неделе наш регион с визитом посетил президент КХЛ Алексей Морозов, который провел встречу с губернатором Дмитрием Азаровым и министром спорта Лидией Рогожинской.

- "Лада" зашла в лигу очень успешно. Никто не ожидал, что с первого сезона соберется такой состав. Это большая работа и руководства, и тренерского штаба команды, которые сплотили коллектив, показали хорошие результаты, - сказал Алексей Морозов.

- Решение президента Владимира Владимировича Путина об оказании нам помощи и поддержки решения по возврату "Лады" в КХЛ было, конечно, очень важным. А мы не подвели, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Команда доказала свою боеспособность, вышла в плей-офф.

Еще одним позитивным итогом сезона стало создание при клубе команды по следж-хоккею, где тренируются ветераны СВО. Алексей Морозов, Лидия Рогожинская, генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев и глава городского округа Тольятти Николай Ренц встретились с игроками следж-хоккейной команды и пообщались с их семьями.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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