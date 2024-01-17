Первый контрольный матч на сборе «Крылья» проведут 24 января

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» начали подготовку ко второй части сезона в Турции. Здесь пройдут все три запланированных сбора.

FONBET первый сбор продлится до 26 января. Команда работает в режиме двухразовых тренировок. В рамках учебно-тренировочного сбора самарцы сыграют два контрольных матча.

Первый поединок запланирован на 24 января. Организаторы сбора поменяли спарринг-партнера самарцев. Соперником стал клуб из Северной Македонии – «Гостивар», занимающий 5 место в национальном чемпионате. Игра начнется в 18:00 по самарскому времени и будет показана в прямом эфире.