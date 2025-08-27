Первую площадку для мини-футбола открыли в детском саду №375 в Самаре

156

26 августа в Самаре состоялось торжественное открытие первой площадки для мини-футбола на территории Центра развития ребенка - детского сада №375. Вместе с юными спортсменами, их родителями и педагогами в церемонии приняли участие глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara), директор академии «Крылья Советов» Игорь Кечаев, заслуженные ветераны клуба Валериан Панфилов и Сергей Марушко, игроки Иван Олейников и Мария Степашева.

«Поля открываем в первую очередь для того, чтобы с детства привить ребятам любовь к спорту, к командным видам спорта, к здоровому образу жизни. Но есть и еще одна цель – вырастить будущих профессиональных игроков для нашего футбольного клуба «Крылья Советов». Тренеры и спортсмены взяли шефство над малышами, а опытный тренер может разглядеть спортивные задатки даже в детсадовцах. И возможно, кто-то из них в будущем забьет свой решающий гол!»

- сказал глава города Самара Иван Носков.

Площадь спортивной мини-футбольной площадки в детском саду №375 составляет 280 квадратных метров. Работы по устройству поля провела подрядная организация ООО «СК КАЙРОС» за счет средств городского бюджета – почти 3 млн рублей. Здесь воспитанники детского сада будут заниматься физкультурой и участвовать в спортивных соревнованиях.

На первом этапе, помимо детского сада №375, площадки для мини-футбола откроются еще на девяти локациях – в детсадах №№173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357. Также, по словам Ивана Носкова, в настоящее время составляется программа оборудования футбольных мини-полей на следующий год. В том числе будет рассматриваться включение в программу «Школьный двор», создание и восстановление полноценных футбольных полей на пришкольных территориях.