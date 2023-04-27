На Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию второе место заняла команда «Жемчужина»

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В Сызрани завершились Финал Кубка России, первенство России старшего возраста, Кубок Федерации и Всероссийские соревнования по синхронному катанию.



В соревнованиях приняли участие 37 команд из 15 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили три команды: «Жемчужина», «Жемчужина-юниор» и «Эдельвейс». Все девушки являются воспитанницами ГАУ ДО СО «СШОР №1».



По итогам турнира среди мастеров спорта второе место заняла команда «Жемчужина», набрав по сумме двух прокатов - 213.91 баллов. На первом месте «Парадиз» из Санкт-Петербурга (243.56).

Фото: минспорта СО