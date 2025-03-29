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Московский школьник завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам

29 марта 2025 15:55
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Он стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет.

Школьник из Москвы Матфей Юрасов завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам в Сербии. Об этом 28 марта сообщили в Федерации шахмат России, пишут "Известия".

«В пятницу 28 марта на курорте Врнячка-Баня (Сербия) завершилось первенство мира среди школьников. Российские шахматисты выиграли шесть медалей — две золотые и четыре бронзовые», — указано в Telegram-канале федерации.

Уточняется, что Юрасов стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет.

Кроме того, российский шахматист Глеб Щеглов одержал победу в турнире среди юношей до 15 лет, а Оскар Фатхлисламов и Мирослав Батурин-Виноградов получили бронзовые медали. Также третье место в категории до 13 лет заняла София Гаер.

 

Фото: Федерация шахмат России/"Известия"

Теги: Москва

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