Матч "Крылья Советов" – "Динамо" будет посвящен космической тематике

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В четверг, 8 апреля "Крылья Советов" в рамках ¼ финала Бетсити-Кубка России сыграют с московским "Динамо". Игра пройдет на "Солидарность Арене" и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Матч будет посвящен космической тематике: 12 апреля 2021 года отмечается юбилейная дата – 60 лет первого полета человека в космос.

На прилегающей территории стадиона будет организована космическая выставка под открытым небом. Возобновят свою работу космостанции, на последней миле установят 5-метровые планеты солнечной системы, а у 2 гейта займет свое место 10-метровый космонавт. Также будет работать космопочта и установлены фотозоны космической тематики.

На 3 гейте будут установлены смысловые арт-объекты: космическая матрешка, шлем космонавта, галактический ростомер и специальная фотозона. Здесь же пройдет музыкальный фестиваль "Мой Космос", на котором выступят самарские артисты. Болельщиков будут развлекать космические герои, клубная группа поддержки и талисман клуба – Крыс Лютик.

Старт матчу даст специальный обратный отсчет с участием призера Чемпионатов Мира и Европы по биатлону, уроженца Самарской области Эдуарда Латыпова.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта"