Матч с «Локомотивом» рассудит Чистяков

Назначены арбитры на матчи 11-го тура Мир РПЛ. Игру «Локомотив» – «Крылья Советов», которая состоится в Москве в воскресенье, 6 октября, в 17:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Артём Чистяков (Азов), помощники судьи – Андрей Образко (Ставрополь), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Антон Фролов (Москва); ВАР – Евгений Буланов (Саранск); АВАР – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Французов (Москва); делегат РПЛ – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
Статистику судейства «Крыльев Советов» Артемом Чистяковым можно посмотреть здесь, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"