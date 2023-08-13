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"Крылья" в компенсированное время упустили победу над "Локомотивом"

13 августа 2023 11:53
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"Крылья" в компенсированное время упустили победу над "Локомотивом"

В четвертом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Локомотивом". На 60 минуте встречи за фол Владислава Сарвели на Фернандо Костанца в ворота железнодорожников был назначен пенальти, который не смог реализовать Бенхамин Гарре. Через четыре минуты Максим Глушенков навесил со штрафного, Владислав Сарвели протолкнул мяч в ворота, но перед этим Дмитрий Баринов сыграл рукой, и взятие ворот было не засчитано. Несмотря на большое количество моментов и ударов по воротам, забить самарцы смогли только на 86 минуте встречи. Бенхамин Гарре вывел один на один вышедшего на замену Николая Рассказова, который переиграл голкипера хозяев и отправил мяч в ворота – 0:1. На третьей компенсированной минуте вышедший на замену Константин Марадишвили дальним ударом из-за пределов штрафной сравнял счет – 1:1.

"Крылья Советов" продолжают забивать в каждом матче РПЛ этого сезона, и продолжают свою беспроигрышною серию (2 победы, 2 ничьи).

В следующем туре "Крылья Советов" в Казани встречаются с "Рубином". Игра пятого тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 18 августа, в 20:30.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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