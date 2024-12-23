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«Крылья Советов» проведут три FONBET учебно-тренировочных сбора в Турции

23 декабря 2024 13:48
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«Крылья Советов» проведут три FONBET учебно-тренировочных сбора в Турции

Команда соберется в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в турецкую Лару.

Тренироваться самарцы будут на полях футбольного комплекса «Титаник Мардан».

«Крылья» проведут все три сбора в Турции и сыграют 7 контрольных матчей. Первый УТС продлится до 24 января, второй пройдет с 27 января по 9 февраля, третий – с 14 февраля по 27 февраля.

Между вторым и третьим сборами запланировано углубленное медицинское обследование.

По завершении третьего сбора команда отправится в Краснодар на матч 19 тура.

Фото: сайт ФК.

Теги: Крылья Советов Футбол

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