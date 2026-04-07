Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским ЦСКА 7 апреля

Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским ЦСКА в рамках второго этапа 1/2 Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени (19:00 по самарскому).

Посмотреть игру «Крылья Советов» - ЦСКА можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:00 по московскому времени (19:00 по самарскому), пишет Самара-КП.

Команды играли между собой 66 раз. 59 матчей прошли в рамках Премьер-лиги. 35 раз победу одерживали армейцы. «Крылья Советов» побеждали только 11 раз. В Кубке России клубы встречались семь раз. Три раза самарцы одерживали верх. Дважды сильнее были москвичи.

В нынешнем сезоне «Крылья» и ЦСКА играли в первом круге чемпионата. Тогда встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Крылья Советов» идут на 13 месте в турнирной таблице РПЛ с 21 очком после 23 игр. В групповом этапе Кубка самарцы играли в группе В с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Сочи» и заняли третье место, набрав восемь очков. На пути ко второму этапу 1/2 финала Пути регионов «Крылья» на выезде по пенальти обыграли «КАМАЗ» (1:1, 4:2), на своем поле переиграли «Оренбург» (2:0) и вновь в серии пенальти были сильнее «Локомотива» (2:2, 5:4).

Перед игрой 23 тура чемпионата у зелено-бело-синих сменился наставник. 1 апреля пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Магомед Адиев. Его место временно занял Сергей Булатов. Под руководством Булатова самарцы уступили «Зениту» (1:2).

ЦСКА идет пятым в чемпионате с 42 очками. Армейцы играли в группе D на групповом этапе Кубка и заняли первое место, обойдя «Локомотив», «Балтику» и «Акрон». В 1/4 Пути РПЛ москвичи играли с махачкалинским «Динамо». Первая игра осталась за динамовцами – 1:0. В ответной встрече подопечные Фабио Челестини перевели матч в серию пенальти и одержали победу (2:1, 5:4). В 1/2 ЦСКА играл с «Краснодаром». В первой игре армейцы уверенно победили – 3:1. Однако в ответной игре потерпели разгромное поражение (0:4) и опустились в нижнюю сетку.

До ответной игры с «Краснодаром» столичный клуб также уступил в чемпионате московскому «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В медиа появилась информация о проблемах внутри коллектива. Но в последних двух играх ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Акрон» (2:1).

Букмекеры фаворитом матча считают ЦСКА. Однако армейцы еще недавно выдали неудачную серию игр, испытывали трудности между тренерами и игроками, да и «Акрон» обыграли, скрепя зубами. «Крылья Советов» же наоборот – показали неплохой матч с «Зенитом» после смены тренера. Кроме того, самарцы в 2026 году еще не проигрывали на своем поле.