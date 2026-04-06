Нападающий "Крыльев Советов" не сможет играть до конца апреля из-за травмы

Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду получил травму и не сможет участвовать в матчах футбольного клуба «Крылья Советов» до конца апреля.

Телеграм-канал «Топи за «Крылья Советов» сообщает, что для полного восстановления спортсмена потребуется от двух до четырех недель. В ходе 23-го тура Российской Премьер-Лиги, на 28-й минуте матча против «Зенита», завершившегося поражением «Крыльев Советов» со счётом 1:2, Чинеду был заменён.

Чинеду присоединился к команде в конце января. За период своего пребывания в клубе он принял участие в пяти матчах чемпионата, забив два гола, а также провёл несколько игр в Кубке, не отметившись результативными действиями. Срок действия его контракта с «Крыльями Советов» истекает в конце 2027 года, пишет ПроГородСамара.