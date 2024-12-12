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«Крылья Советов» передали форму юным футболистам из Сергиевского района

12 декабря 2024 17:40
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В этом году команда 2010-2011 годов рождения впервые стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч».

Футбол - один из самых популярных видов спорта в Сергиевском районе. Ребята занимаются в районной детско-юношеской спортивной школе, структурном подразделении школы №1 села Сергиевск.

В этом году команда 2010-2011 годов рождения под руководством тренеров Вячеслава Устина и Вячеслава Лескова впервые стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч».

Во время визита в Сергиевский район губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поинтересовался, чего не хватает юным спортсменам. Ребята попросили новую форму. Поддержку юным игрокам оказал самарский футбольный клуб «Крылья Советов».

Сегодня в торжественной обстановке министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава Сергиевского района Анатолий Екамасов вручили игрокам новую форму и пожелали успехов и новых побед.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Крылья Советов Самара

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