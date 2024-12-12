«Крылья Советов» передали форму юным футболистам из Сергиевского района

68

Футбол - один из самых популярных видов спорта в Сергиевском районе. Ребята занимаются в районной детско-юношеской спортивной школе, структурном подразделении школы №1 села Сергиевск.



В этом году команда 2010-2011 годов рождения под руководством тренеров Вячеслава Устина и Вячеслава Лескова впервые стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч».



Во время визита в Сергиевский район губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поинтересовался, чего не хватает юным спортсменам. Ребята попросили новую форму. Поддержку юным игрокам оказал самарский футбольный клуб «Крылья Советов».



Сегодня в торжественной обстановке министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава Сергиевского района Анатолий Екамасов вручили игрокам новую форму и пожелали успехов и новых побед.

Фото: минспорта СО