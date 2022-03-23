Конькобежец из Голландии Кьелд Нейс разогнался до 103 км/ч

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Кьелд Нейс далеко не новичок в профессиональном спорте: трёхкратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира, Кьелд стал обладателем очередной золотой медали на недавней Олимпиаде в Пекине, передает iphones.ru.

Голландский «человек-ракета» решил побить свой собственный мировой рекорд по скорости на коньках.

Для этого было найдено замёрзшее пресное озеро в Норвегии, раллийный автомобиль с профессиональным гонщиком Сетом Кинтеро за рулём и специальный защитный экран для уменьшения сопротивления воздуха, в котором Кьелд Нейс и поставил новый мировой рекорд.

4 года назад Кьелд ставил похожий рекорд скорости в точно таких же условиях, тогда максимальная скорость конькобежца составила 93 км/ч.

Фото: скриншот видео